انفجار عبوة ناسفة تحت سيارة أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا

روما- (أ ب)

انفجرت عبوة ناسفة، تحت سيارة أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا، التي كانت متوقفة أمام منزله، مما أثار إدانة اليوم الجمعة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وآخرين. ولم يصب أحد بأذى.

وأفاد برنامج /ريبورت/ التلفزيوني وهو سلسلة من التحقيقات على قناة /آر.إيه.إيه.3/ الإيطالية الحكومية أن الانفجار دمر الليلة الماضية سيارة سيجفريدو رانوتشي وألحق أضرارا بسيارة أسرة ثانية والمنزل المجاور لها في بوميتسيا، جنوب روما. وأضاف أن الانفجار كان قويا للغاية لدرجة أنه كان يمكن أن يودي بحياة أي شخص يمر بالمكان.

وتابع أن الشرطة ورجال الإطفاء وطواقم الطب الشرعي يجرون تحقيقا.

وأعربت ميلوني عن تضامنها مع رانوتشي، المذيع الرئيسي في برنامج /ريبورت/ وأدانت ما وصفته بـ "العمل الخطير المتمثل في الترويع الذي تعرض له".

وقالت في بيان لها إن "حرية المعلومات واستقلالها من القيم الأساسية لديمقراطيتنا، والتي سنواصل الدفاع عنها".

يشار إلى أن برنامج "ريبورت" من البرامج الاستقصائية القليلة على التلفزيون الإيطالي ويتناول بانتظام أخبارا تتعلق بسياسيين إيطاليين بارزين ورجال أعمال وشخصيات عامة.