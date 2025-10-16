كشف مؤشر "هينلي آند بارتنرز"، عن تصنيفه الجديدة لقوة جوازات السفر حول العالم لعام 2025.

ويعتمد المؤشر الوحيد من نوعه، على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر دخولها دون تأشيرة، استنادا إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وبحسب بيانات التصنيف الجديد، احتل جواز السفر المصري المرتبة 91 عالميا من بين 227 وجهة حول العالم، إذ يسمح للمواطنين المصريين دخول 51 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

وتشير البيانات الحديثة، إلى تراجع قوة جواز السفر المصري؛ حيث احتل المركز 87 عالميا في عام 2024، وكان يتيح لمواطنيه دخول 55 دولة حول العالم.

من بين الدول التي لا تستلزم تأشيرة لدخولها بجواز السفر المصري:

"بربادوس، بنين، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر الرأس الأخضر، جزر القمر، جزر كوك، جيبوتي، دومينيكا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، هونج كونج، إندونيسيا، إيران، الأردن، كينيا، كيريباتي، لاوس، لبنان، ماكاو، مدغشقر، ماليزيا، جزر المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ميكرونيزيا، موزمبيق، نيبال، نيكاراجوا، نيوي، جزر بالاو، رواندا، ساموا، السنغال، سيشل، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، سريلانكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت فنسنت وجزر جرينادين، طاجيكستان، تنزانيا، جامبيا، تيمور الشرقية، توفالو، اليمن، زيمبابوي".

دول توفّر تأشيرة إلكترونية لحاملي جواز السفر المصري:

"ألبانيا، أنتيجوا وباربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنجلاديش، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، كوبا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الجابون، جورجيا، قيرغيزستان، موريتانيا، مولدوفا، مونتسيرات، ميانمار، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، ساو تومي وبرينسيبي، سنغافورة، جنوب أفريقيا، سانت هيلينا، سورينام، سوريا، تايلاند، توجو، تركيا، أوغندا، الإمارات، أوزبكستان، فيتنام، زامبيا".

في المقابل، تُلزم باقي الدول حاملي جواز السفر المصري استخراج تأشيرة من سفاراتها أو قنصلياتها في القاهرة.

ما هي جوازات السفر الأقوى في العالم؟

تصدرت سنغافورة قائمة مؤشر هينلي للتصنيف، التي تعتمد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لدراسة إمكانية السفر بدون تأشيرة عبر جوازات السفر؛ إذ لا يحتاج مواطني سنغافورة إلى تأشيرة لدخول 193 دولية من بين 227 حول العالم.

فيما تحل كوريا الجنوبية في المركز الثاني، إذ يمكن لمواطنيها دخول 190 دولة حول العالم بدون تأشيرة، بينما احتلت اليابان المركز الثالث بـ189 وجهة بدون تأشيرة.

وجاء تصنيف مؤشر هينلي كالتالي:

1- سنغافورة: 193 دولة بدون تأشيرة

2- كوريا الجنوبية: 190 دولة بدون تأشيرة

3- اليابان: 189 دولة

4- ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورج، إسبانيا، سويسرا: 188 دولة

5- النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، هولندا: 186 دولة

6- اليونان، المجر، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، السويد: 186 دولة

7- أستراليا، جمهورية التشيك، مالطا، بولندا: 185 دولة

8- إستونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، الإمارات، المملكة المتحدة: 184 دولة

9- كندا: 183 دولة

10- لاتفيا، وليختنشتاين: 182 دولة