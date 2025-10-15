بوتين لـ "الشرع": موسكو ودمشق تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

موسكو - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرا إلى أن "علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. وعلى مدى هذه العقود، كان هدفنا دائما هو مصلحة الشعب السوري".

وأشار بوتين إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي". كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.

ووصف الرئيس الروسي الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها "نجاح كبير"، مشيرا إلى أنها "ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا"، موضحا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".

وأضاف: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن مستقبل القواعد الروسية في سوريا مدرج على جدول أعمال المحادثات، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأفادت وكالة (أ ب) بأن الشرع لم يتطرق إلى مسألة القواعد الروسية في كلمته المقتضبة المتلفزة في مستهل اجتماعه مع بوتين، لكنه شدد على "العلاقات التاريخية الطويلة" بين البلدين و"مصالحهما المشتركة"، مشيرا إلى أن سوريا لا تزال تعتمد جزئيا على الإنتاج والخبرة الروسية، ولا سيما في مجال الطاقة.

كان الشرع قد أشار في مقابلة حديثة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية إلى أن السلطات السورية "ستستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة" للمطالبة بمحاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفقا لوكالة (أ ب).

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، في تصريح للصحفيين أمس الأول الاثنين، على أن موسكو منحت بشار الأسد حق اللجوء لأسباب إنسانية، على أساس "أنه وأسرته كانوا يواجهون خطر التصفية الجسدية".

ونفى لافروف تقارير أفادت بخضوع الرئيس السوري السابق للعلاج بعد تعرضه للتسمم مؤخرا، مؤكدا أن بشار الأسد "لا يواجه أي صعوبات في الإقامة في عاصمتنا، ولم تقع أي حالات تسمم" وفقا لما ذكرته وكالة (أ ب).