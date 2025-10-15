بينها مصر وإثيوبيا.. الخارجية الأمريكية: ترامب أنهى 8 حروب في 8 أشهر

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وصفت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رئيس السلام"، مشيرة إلى أنه تمكن من إنهاء ثماني حروب خلال ثمانية أشهر فقط.

وأرفقت الوزارة المنشور بصورة لترامب وهو يلوح بيده أثناء نزوله من الطائرة، إلى جانب قائمة بالدول والأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء النزاعات بينها، وتشمل: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى إسرائيل وحماس.

ومن جانبها شككت وسائل إعلام أمريكية، أبرزها وكالة "أسوشيتد برس" في دقة تلك الادعاءات، مشيرًة إلى أن العديد منها لم ينته فعليا، وأن بعض الاتفاقات التي أبرمت خلال فترة ترامب كانت رمزية أو هشة ولم تؤد إلى وقف دائم للحروب.