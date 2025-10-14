محكمة أوروبية تطالب روسيا بسداد أكثر من 253 مليون يورو لجورجيا

فرنسا - (د ب أ)

قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اليوم الثلاثاء بإلزام روسيا بسداد أكثر من 253 مليون يورو (292 مليون دولار) لجورجيا على سبيل التعويض.

ويتعلق حكم المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها أعمال روسيا في المناطق الحدودية بين المناطق التي تسيطر عليها جورجيا ومنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية المدعومتين من روسيا عقب الحرب الروسية الجورجية في 2008.

واعترفت موسكو بعد الحرب بالمنطقتين باعتبارهما مستقلتين ونشرت آلاف الجنود هناك.

وذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أنه كان هناك نمط من الانتهاكات لميثاق حقوق الإنسان الأوروبي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والاحتجاز غير الشرعي والقيود على حرية التنقل، وعانى ما يربو على 29 ألف شخص جراء ترسيخ خطوط الحدود.