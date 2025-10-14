الكاميرون.. مرشح المعارضة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

ياوندي (الكاميرون)- (أ ب)

أعلن مرشح المعارضة في الكاميرون، عيسى تشيروما باكاري، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أكتوبر الجاري، داعيا رئيس البلاد بول بيا، الذي ظل في السلطة منذ أكثر من أربعة عقود، إلى الإقرار بالهزيمة.

وقال تشيروما في بيان مصور على منصة "فيسبوك": "فوزنا واضح، ويجب أن يُحترم"، داعيا بيا إلى "قبول الحقيقة التي كشفتها صناديق الاقتراع... وإلا سيُغرِق البلاد في حالة من الفوضى".

جدير بالذكر أن "هيئة انتخابات الكاميرون"، وهي الهيئة المستقلة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات، لم تعلن هي ولا المحكمة الدستورية، عن أي نتائج للانتخابات بعد.

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه 26 أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد متصل، رفض حزب بيا، "الحركة الديمقراطية للشعب الكاميروني"، اليوم الثلاثاء، مزاعم تشيروما.