استشهاد 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي مسير على شرق غزة

غزة- (د ب أ)

استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة "قدس" الإخبارية عن المصادر قولها إن "ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف بنيران طيران الاحتلال المسير الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

بدورها، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ"إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.

وجرى يوم الخميس الماضي إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزّة، ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي.