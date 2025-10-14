إعلان

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي مسير على شرق غزة

كتب : مصراوي

10:52 ص 14/10/2025

قصف جوي إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غزة- (د ب أ)

استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شرق مدينة غزة، وفق مصادر محلية اليوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة "قدس" الإخبارية عن المصادر قولها إن "ثلاثة فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف بنيران طيران الاحتلال المسير الأهالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

بدورها، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ"إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم النار شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي رفح، لافتة إلى تحليق طائرات مسيرة بشكل منخفض في ذات المنطقة بمواصي رفح.

وجرى يوم الخميس الماضي إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزّة، ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف جوي إسرائيلي غزة استشهاد فلسطينيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات