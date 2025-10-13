فيديو.. أردوغان لرئيسة وزراء إيطاليا: يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين

سجلت كاميرات المراسلين في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، لقطة طريفة جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Turkish President Erdogan to Italy's Meloni:



وأظهر مقطع الفيديو المتداول أردوغان وهو يمازح ميلوني قائلاً: "يجب أن أجعلك تتوقفين عن التدخين"، ليرد عليه ماكرون ضاحكًا: "هذا مستحيل".

وفي سياق أخر، وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وشارك قادة وزعماء دول العالم المشاركين في قمة "شرم الشيخ للسلام"، حيث أعلنت الرئاسة المصرية في وقت سابق، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة أن الذين أكدوا حضورهم على مستويات مختلفة: ملوك، رؤساء، ونواب رؤساء، رؤساء وزراء، ووزراء، وهم:

"رئيس الولايات المتحدة الأمريكية/ ملك الأردن/ أمير قطر/ أمير الكويت/ ملك البحرين/ رئيس فلسطين/ رئيس تركيا/ رئيس إندونيسيا/ رئيس أذربيجان/ رئيس فرنسا/ رئيس قبرص/ المستشار الألماني/ رئيس وزراء المملكة المتحدة/ رئيسة وزراء إيطاليا/ رئيس وزراء إسبانيا/ رئيس وزراء اليونان/ رئيس وزراء أرمينيا/ رئيس وزراء المجر/ رئيس وزراء باكستان/ رئيس وزراء كندا/ رئيس وزراء النرويج/ رئيس وزراء العراق/ نائب رئيس دولة الإمارات/ وزير خارجية سلطنة عمان/ سكرتير عام الأمم المتحدة/ أمين عام جامعة الدول العربية/ رئيس المجلس الأوروبي/ وزير الدولة للشئون الخارجية للهند/ سفير اليابان بالقاهرة".