ترامب: إسرائيل فازت بكل ما يمكن الفوز به بقوة السلاح

تل أبيب- (أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان "فجر تاريخي لشرق أوسط جديد" في خطاب مقرر له في وقت لاحق اليوم الإثنين، أمام نواب الكنيست.

ووفقا لمقتطفات نشرها البيت الأبيض، سيقول ترامب إن "أجيالا بعد الآن، ستذكر هذه اللحظة بوصفها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير".

كما سيؤكد ترامب أن "إسرائيل فازت بكل ما يمكن الفوز به بقوة السلاح"، وأن "الوقت قد حان لترجمة هذه الانتصارات التي تم تحقيقها على الإرهابيين في ساحة المعركة، إلى المكافأة النهائية المتمثلة في السلام والازدهار".

وفي لفتة إلى إيران، التي خاضت حربا مع إسرائيل لفترة قصيرة في وقت سابق من العام الجاري، يعتزم ترامب أن يقول إن "يد الصداقة والتعاون ممدودة دائما".