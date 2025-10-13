لافروف: خطة ترامب حول غزة هي الأفضل لكنها لا تحل المشكلة الفلسطينية



موسكو- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا تخشى من تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن خطة ترامب حول غزة هي أفضل ما هو مطروح على الطاولة، لكنها لا تحل المشكلة الفلسطينية.

وقال لافروف، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية، "نحن نتمنى بصدق النجاح لقمة اليوم في شرم الشيخ، والتي يشارك فيها، على حد علمي، أكثر من عشرين دولة من العالم العربي وعدد من الدول الغربية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعرب لافروف عن أمل روسيا في نجاح القمة المقررة في شرم الشيخ بمصر بشأن التسوية في قطاع غزة.

وقال لافروف "قدم الرئيس ترامب خطته، التي قيمناها مرارا بأنها الأفضل بين ما هو مطروح على الطاولة، لكنها لا تحل القضية الفلسطينية، إلا أنه من الضروري وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن وحل المشكلات الإنسانية الخطيرة".