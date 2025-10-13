ماكرون: سيكون لفرنسا دور خاص إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا سيكون لها دور خاص إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة.

وأضاف ماكرون، في تصريحات من مدينة شرم الشيخ، أن فرنسا تعمل مع الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط والدول الأوروبية من أجل إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع: "جمعنا وزراء الدول العربية والأوربية والدول الحليفة من أجل التأكد أن هناك إطار حكم يسمح للفلسطينيين بالمشاركة في إدارة حكم غزة"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك توافق لوجود قوات دولية في غزة.

وذكر الرئيس الفرنسي: "يجب أن نتأكد أن هناك مسارًا من أجل السماح بحل دولتين لأنه المسار السياسي الوحيد الذي يسمح بالسلام الدائم".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن السلطة الفلسطينية يجب أن يكون لها دور مهم في غزة ولا يجب أن يكون هناك أي دور لحركة حماس.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بشأن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.