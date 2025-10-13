مصراوي

أظهر مقطع فيديو تجمع نحو 65 ألف شخص في ساحة الأسرى بتل أبيب وهم يشاهدون شاشة مقسمة تظهر الأسرى الإسرائيليين وهم يعبرون في شاحنات من غزة إلى إسرائيل من جهة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينزل من طائرته الرئاسية من جهة أخرى.

وهتف آلاف الأشخاص في ساحة الأسرى للرئيس الأمريكي، قائلين: "شكرًا لك ترامب".

Wild cheers as 65,000 gathered at hostage square watch split screen showing hostages crossing from Gaza into Israel on one side and Trump landing on other pic.twitter.com/L9SJhl8T8X — Judy Maltz (@MaltzJudy) October 13, 2025

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إلى إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بعد رحلة طويلة من واشنطن.

وقال الأمريكي دونالد ترامب، قبل مغادرته واشنطن، إن "الوقت مناسب" لبدء سريان وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوصل إليه.

وأضاف ترامب قبل أن يستقل طائرته: "كان الجميع يهتفون في وقت واحد، وهذا لم يحدث من قبل".

وصباح اليوم الاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي تسلم 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.