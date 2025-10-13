إعلان

هتافات "شكرًا ترامب" تتعالى في تل أبيب خلال بث مشاهد الإفراج عن الأسرى (فيديو وصور)

كتب : مصراوي

10:49 ص 13/10/2025
مصراوي

أظهر مقطع فيديو تجمع نحو 65 ألف شخص في ساحة الأسرى بتل أبيب وهم يشاهدون شاشة مقسمة تظهر الأسرى الإسرائيليين وهم يعبرون في شاحنات من غزة إلى إسرائيل من جهة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينزل من طائرته الرئاسية من جهة أخرى.

وهتف آلاف الأشخاص في ساحة الأسرى للرئيس الأمريكي، قائلين: "شكرًا لك ترامب".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إلى إسرائيل في الوقت الذي تجري فيه عملية إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب بعد رحلة طويلة من واشنطن.

وقال الأمريكي دونالد ترامب، قبل مغادرته واشنطن، إن "الوقت مناسب" لبدء سريان وقف إطلاق النار الذي ساعد في التوصل إليه.

وأضاف ترامب قبل أن يستقل طائرته: "كان الجميع يهتفون في وقت واحد، وهذا لم يحدث من قبل".

وصباح اليوم الاثنين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي تسلم 7 أسرى من الصليب الأحمر الدولي بعد الإفراج عنهم في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.

