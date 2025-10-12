بينهم صالح الجعفراوي.. ارتقاء شهداء في اشتباكات بغزة "فيديو"

وكالات

أفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة، بوقوع اشتباكات مع مليشيات مسلحة تابعة للاحتلال أسفرت عن شهداء وجرحى.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن "عناصر المليشيا" قتلت نازحين في أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

عاجل | اشتباكات مسلحة متواصلة بين أمن الـــمقاومة وعصابات وخارجين عن القانون في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/RqpGtWn528 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2025

وأوضح القيادي في وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تحاصر عناصر مليشيا داخل مدينة غزة، وتتعامل معها لضبط عناصرها، وأنها مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل.

وكان استشهد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم، خلال تغطيته الإعلامية للاشتباكات التي اندلعت بين حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجعفراوي استشهد خلال تغطيته الميدانية للأحداث، مشيرةً إلى أنه كان يوثق حجم الدمار في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة عندما تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الصحفي الجعفراوي استشهد أثناء إعداده تقريرا صحفيا في شارع 8 جنوب مدينة غزة.