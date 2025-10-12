إعلان

بينهم صالح الجعفراوي.. ارتقاء شهداء في اشتباكات بغزة "فيديو"

كتب : مصراوي

09:09 م 12/10/2025

الصحفي صالح الجعفراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة، بوقوع اشتباكات مع مليشيات مسلحة تابعة للاحتلال أسفرت عن شهداء وجرحى.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، أن "عناصر المليشيا" قتلت نازحين في أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.

وأوضح القيادي في وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تحاصر عناصر مليشيا داخل مدينة غزة، وتتعامل معها لضبط عناصرها، وأنها مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل.

وكان استشهد الصحفي صالح الجعفراوي اليوم، خلال تغطيته الإعلامية للاشتباكات التي اندلعت بين حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجعفراوي استشهد خلال تغطيته الميدانية للأحداث، مشيرةً إلى أنه كان يوثق حجم الدمار في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة عندما تعرض لإطلاق نار من قبل عملاء للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الصحفي الجعفراوي استشهد أثناء إعداده تقريرا صحفيا في شارع 8 جنوب مدينة غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية بغزة استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي الصحفي صالح الجعفراوي حماس عائلة دغمش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد غينيا بيساو.. 1-0