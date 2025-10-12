إعلان

"وول ستريت جورنال": حماس مستعدة لإطلاق سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا اليوم

كتب : مصراوي

01:38 م 12/10/2025

الأسرى الإسرائيليون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن حركة حماس أكدت للمرة الأولى عبر الوسطاء أنها تحتجز 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة، وأنها مستعدة لبدء إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وفي وقتٍ، قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة حماس، إن تسليم الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل، مضيفًا "لدينا توجه عام بعدم الاحتفال بعملية تسليم الأسرى أو عسكرتها".

وأكد أبو مرزوق خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت جنودًا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار لكنهم لن يتموضعوا داخل غزة بل في إسرائيل، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية حقيقة من سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس 20 أسيرًا قيد الحياة إطلاق سراحهم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بقرار جمهوري.. قائمة أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
الجنيه يقلل خسائره ويعاود الارتفاع مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم