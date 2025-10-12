الأونروا: دخول 170 شاحنة إلى غزة و6 آلاف أخرى تنتظر على أبواب القطاع

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 170 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن شاحناتها لم تكن من بين تلك الشحنات حتى الآن.

وأكدت الأونروا أنها الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وأن المنظمات الأممية الأخرى غير قادرة على تنظيم العملية بشكل فعّال، موضحة أنها المنظمة الوحيدة التي تملك مخازن داخل غزة وقادرة على توزيع المساعدات بطريقة منظمة وشفافة.

وأشارت الوكالة إلى أن لديها آلاف العاملين ومئات نقاط التوزيع، مؤكدة قدرتها على إعادة تجهيز النقاط المدمّرة خلال ساعات داخل مدينة غزة.

ولفتت الأونروا إلى أن إسرائيل هي من تحدد دخول المساعدات ونوعيتها عبر معبر كرم أبو سالم الذي تخضع له إشرافًا كاملاً، مضيفة أن هناك نحو 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لها على أبواب القطاع، وسط محادثات جارية للسماح بدخولها.