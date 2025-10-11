خلال احتجاج مؤيد لفلسطين.. باكستان تعتقل عشرات الأشخاص

باكستان - (أ ب)

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، اعتقال أكثر من 100 شخص عقب اندلاع أعمال عنف في مدينة لاهور شرقي البلاد.

ويعتزم أنصار حزب تحريك لبيك الباكستاني الإسلامي المتشدد تنظيم مسيرة من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، إلا أن السلطات أكدت أنهم لا يملكون تصريحا بالتظاهر في العاصمة.

واشتبكت الشرطة مع أنصار الحزب في لاهور منذ يوم الجمعة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود، بينما رد المتظاهرون بالرشق بالحجارة.

وفي صباح السبت، أطلقت الشرطة وابلاً من قنابل الغاز والرصاص المطاطي لمنع المتظاهرين من اختراق الحواجز الأمنية.

وقال كامران فيصل، نائب المفتش العام لشرطة العمليات في المدينة، للصحفيين إن المتظاهرين كانوا عنيفين.