تقرير سوداني: عشرات القتلى في قصف لمسيرات الدعم السريع على الفاشر

الخرطوم- ( د ب أ)

قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بالسودان إنّ مسيّرات تابعة لقوات الدعم السريع نفّذت، أمس الجمعة واليوم السبت، هجمات على مركز إيواء دار الأرقم وجامعة أم درمان الإسلامية بمدينة الفاشر، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، واحتراق عدد من الضحايا داخل كرفانات الإيواء.

وأكدت التنسيقية، في بيان اليوم أوردته صحيفة "التغيير" السودانية ، أن "القصف استهدف المدنيين العزّل بشكل مباشر، وتسبّب في انهيار مبانٍ واحتجاز جثث تحت الأنقاض".

وأشار البيان إلى أنّ "الهجوم جرى بمسيّرات استراتيجية وبأسلوب انتقامي متعمّد من قبل قوات الدعم السريع، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى داخل الأحياء السكنية نتيجة التدوين والقصف الجوي المتكرر".

وأضافت أنّ الوضع في المدينة "فاق حدّ الكارثة الإنسانية، وبات أقرب إلى الإبادة الجماعية"، مشيرًة إلى أنّ سكان الفاشر "يموتون يوميًا إما بالقصف أو الجوع أو المرض"، وأن المدينة "تفقد أكثر من ثلاثين روحًا بريئة يوميًا".

ودعت التنسيقية المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لحماية المدنيين ووقف القصف المتواصل، مؤكدةً أنّ "صمت العالم يشجع على استمرار الجرائم".

وتحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، منذ مايو 2024 وهي آخر مدينة رئيسية في شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الحكومة، ما تسبب في تدهور الوضع الإنساني بشكل غير مسبوق، وانقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، وتفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل استمرار القتال داخل الأحياء السكنية.

ويعيش السودان في صراع دموي على السلطة منذ أبريل 2023 بين الزعيم الفعلي عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.