شرطة حماس تعود إلى شوارع مدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي (صور)

23 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو

وكالات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة حماس في غزة، انتشارها لليوم الثاني في المفترقات الرئيسية والأسواق في المناطق التي انسحب الجيش الإسرائيلي عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة، وفق وكالة "الأناضول".

وتم تصوير قوة أمنية تابعة لحماس تعرف باسم "رادع" في شوارع مدينة غزة. وقالت القوة في بيان لها: "من الشمال إلى الجنوب، تضرب يد رادع أوكار الخيانة والتعاون في هذه اللحظة بالذات"، وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية بدء انتشار أجهزتها الأمنية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات القطاع كافة، من أجل استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين.