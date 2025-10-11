من هم الأسرى الإسرائيليين الـ48 الذين لا يزالون في غزة؟

مصراوي

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع خلال 24 ساعة.

وفي غضون 72 ساعة، يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الـ48. ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول يوم الاثنين المقبل.

ونشرت شبكة CNN الأمريكية قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الـ48، 20 منهم على قيد الحياة، و26 جثة بينما لا تزال حالة 2 من الأسرى غير معروفة.