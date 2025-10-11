إعلان

من هم الأسرى الإسرائيليين الـ48 الذين لا يزالون في غزة؟

كتب : مصراوي

01:11 م 11/10/2025

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر أمس الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، أصبح على الجيش الإسرائيلي سحب قواته إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع خلال 24 ساعة.

وفي غضون 72 ساعة، يتعين على حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الـ48. ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية بحلول يوم الاثنين المقبل.

ونشرت شبكة CNN الأمريكية قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الـ48، 20 منهم على قيد الحياة، و26 جثة بينما لا تزال حالة 2 من الأسرى غير معروفة.

صوورة 2صووورة 1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة وقف إطلاق النار في غزة الأسرى الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان