

الخرطوم- (د ب أ)

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان، اليوم السبت، من سقوط أمطار غزيرة وعواصف في أربع ولايات، وأصدرت إنذارا برتقاليا بخطورة عالية.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إنها أصدرت إنذاراً باللون البرتقالي من خطورة عالية في كل من وسط وجنوب ولاية جنوب كردفان، وجنوب ولاية غرب كردفان وجنوب ولايتي شرق وجنوب دارفور، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قد تتسبب في جريان عالي للمياه في المناطق المنخفضة والأودية .

وأوضحت الهيئة أن هذه الأمطار والعواصف الرعدية متوقعة بين عصر اليوم وحتى وقت متأخر منه تقريبا ، محذرة من عبور مجاري المياه سريعة الجريان ماشياً أو راكبا مهما بدت ضحلة.

وشددت الهيئة على المواطنين بتجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه، كما تشجع المواطنين على اتباع تعليمات وارشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصه للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، والبقاء على أُهبة الاستعداد.