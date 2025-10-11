غزة- (د ب أ)

يواصل مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين، اليوم السبت، العودة لمنازلهم وأماكن سكناهم في مدينة غزة رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.

وذكرت قناة "الأقصى" الفلسطينية أن "الآلاف ممن نزحوا إلى جنوبي القطاع تدفقوا لليوم الثاني على التوالي عبر شارعي صلاح الدين والرشيد اللذين انسحب منهما جيش الاحتلال بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر أمس".

وأشارت إلى أنه "تكشف مع بدء انسحاب قوات الاحتلال، من القطاع حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية، لا سيما في مدينة غزة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 29 سبتمبر الماضي ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أمريكية مصرية قطرية، أُعلن فجر أول أمس الخميس في مدينة شرم الشيخ بمصر عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.