حماس: لم نسجل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة

وكالات

قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنهم يعملون مع الوسطاء من أجل تذليل العقبات والإفراج عن قادة الشعب الفلسطيني المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا "أن مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد من أبرز القادة الفلسطينيين الذين يرفض الاحتلال الإفراج عنهم".

وأكد أبو مرزوق خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن المقاومة لم تسجل خروقات من قبل الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اللحظة، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي انسحب إلى الخط الأصفر لكنه ما زال يسيطر على 53 % من مساحة القطاع.

وشدد القيادي على أن المقاومة لن تقبل في المستقبل ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا، مؤكدًا أن خطوط الانسحابات التي وضعها الاحتلال ليست دقيقة ووضعت بصورة عشوائية.

وأضاف أبو مرزوق، "مازلنا في المرحلة الأولى التي تكفل إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتسليم الأسرى التي قد تبدأ يوم الاثنين المقبل".