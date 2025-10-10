بوتين يعلق على خطة ترامب بشأن غزة: نجاحها سيكون حدثًا تاريخيًا

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه إذا نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ خطته بشأن غزة فستكون حدثًا تاريخيًا.

وأكد بوتين، اليوم الجمعة، دعم بلاده المبادرات الأمريكية بشأن الشرق الأوسط، مشددًا على أن أهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية.

وذكر الرئيس الروسي، أن مشاركة بلاده في عملية السلام قد تكون مطلوبة، مضيفًا "لدى روسيا ما تقدمه لحل الوضع في غزة".

وصباح اليوم، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، ولا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.