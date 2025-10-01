إسرائيل تعلن موعد ترحيل المعتقلين من أسطول الصمود لبلادهم

وكالات

أعلن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، موعد ترحيل المعتقلين من أسطول الصمود العالمي إلى بلادهم، بعد ما قامت باعتقال عدد كبير من المشاركين على متن السفن التابعة للأسطول.

وقال دانون، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه سيتم ترحيل الذين يحاولون دخول الأراضي الإسرائيلية بشكل غير قانوني بعد يوم الغفران.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي سيطر حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود، مؤكدة أنه بعد انتهاء السيطرة على السفن سيتم ترحيل الناشطين إلى دولهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، إن الناشطين على متن السفينة "ألما" ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، يجلسون على سطح السفينة تأهبا لاعتراض وشيك من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فورو، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن سفن البحرية الإسرائيلية تحاصر السفينة "ألما" الآن وتطالب بإيقاف الأسطول.

وأضافت فورو، في منشور منفصل: "اختطافنا وشيك الآن.. 10 إلى 12 سفينة إسرائيلية تقترب حاليا من أسطولنا، ما تفعله إسرائيل فضيحة.. نحن في صف القانون الدولي".

وقال أسطول الصمود العالمي، الأربعاء، إنه تم تعطيل الكاميرات بعد أن صعد جنود الاحتلال الإسرائيلي على متنه السفن، مؤكدا أنه يعمل للتأكد من سلامة وحالة جميع النشطاء المشاركين.

وأشار أسطول الصمود، إلى أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة لجزيرة مباشر حياة اليماني.

وذكر طاقم السفينة عمر المختار في أسطول الصمود، أن زوارق إسرائيلية تسلط باتجاهه أضواء ساطعة وسط تحليق للمسيرات.

وأكد أسطول الصمود، أن وضع الطواقم والناشطين على متن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية مجهول.