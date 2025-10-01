أقام سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، كيم يونج هيون، مساء اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده ومرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك في البيت الأبيض الكوري بالمعادي.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم بارك بوم كي الممثل الشخصي لرئيس كوريا الجنوبية، الذي يزور مصر رسميًا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إلى جانب محافظ بني سويف، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية، من بينهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، وسفراء المكسيك والهند وباكستان وتايلاند وهولندا.

كما شارك في الحفل المهندس حسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد، والدكتورة عواطف سراج الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس دولية، وحمد بن مبيريك نائب رئيس القسم السياسي السفارة السعودية، والإعلامية ماجدة برسوم والصحفى على عبد الودود.

أشاد الممثل الشخصي لرئيس كوريا الجنوبية، خلال كلمته، بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، مثمنًا التعاون المثمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز الشراكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.