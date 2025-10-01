إعلان

البيت الأبيض: محادثات سرية بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

كتب : مصراوي

09:38 م 01/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أقرّ البيت الأبيض باستمرار المناقشات السرية بشأن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة بشكل نهائي.

وقال البيت الأبيض خلال بيان له اليوم الأربعاء، إن المبعوث الخاص والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي يتولون إدارة المفاوضات داخل البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على ضرورة التحلي بالتكتم ريثما تُصدر الإعلانات الرسمية.

وفي وقت سابق، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الفلسطينيين الذين سيتبقون في مدينة غزة، معتبرا أن من يبقى "سيُصنف مقاتلا أو مؤيدا للإرهاب"، وفق تعبيره، وسط صعوبات يواجهها السكان الراغبين في مغادرة المدينة فضلا عن عدم استطاعة عدد كبير منهم النزوح لتكلفته المادية المرتفعة.

وأضاف كاتس في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات وعازم على مواصلة عملياته حتى إعادة كل المخطوفين وتفكيك سلاح حماس، بحسب تعبيره.

