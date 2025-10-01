إسرائيل تفرج عن 13 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة

غزة - (د ب أ)

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن 13 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الفلسطينيين الـ 13 نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كيسوفيم.

ووصفت مصادر طبية أوضاع المعتقلين المفرج عنهم بـ "الصعبة"، بسبب الإجراءات "التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم"، ووفق الوكالة: "يفرج الاحتلال بين الفينة والأخرى، عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة".





