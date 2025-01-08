بعد هروبه من البرازيل.. عودة الجندي الإسرائيلي إلى تل أبيب

وكالات



أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جندي الاحتياط الإسرائيلي يوفال وجداني عاد إلى تل أبيب بعد هروبه من البرازيل إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.



وأضافت القناة العبرية أن وجداني هرب من البرازيل إلى الأرجنتين ثم إلى ميامي بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل وصوله إلى مطار بن جوريون.



والأحد الماضي، ذكرت مصادر عبرية أن الجندي الإسرائيلي الذي صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل "فر" قبل اعتقاله، مضيفة أنه سيعود إلى إسرائيل قريبًا.



وفي وقتٍ سابق، فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقًا ضد جندي إسرائيلي جاء في إجازة إلى البلاد، بعدما قدمت مؤسسة "هند رجب"، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية قتلت في قطاع غزة، شكوى ضده بارتكابه جرائم حرب، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية

وتعمل المؤسسة على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين "بارتكاب جرائم حرب في فلسطين".