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ميقاتي: سعي إسرائيل لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مرفوض

09:58 م الإثنين 06 يناير 2025

نجيب ميقاتي

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وكالات

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، على أن سعي إسرائيل لتمديد مهلة وقف إطلاق النار مرفوض بشدة.

وطالب ميقاتي خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص بلبنان آموس هوكستين، بوضع جدول زمني واضح لإتمام الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان قبل انتهاء مهلة الـ 60 يومًا.

كما جدد ميقاتي المطالبة بوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وفي 27 نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز النفاذ بعد أكثر من عام من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين، وجاء الاتفاق بوساطة أمريكية.

نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية تمديد مهلة وقف إطلاق النار إسرائيل
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