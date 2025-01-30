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إذاعة الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام أربيل يهود وغادي موزيس في خان يونس

11:07 ص الخميس 30 يناير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الصليب الأحمر الدولي في طريقه لاستلام أربيل يهود وغادي موزيس في خان يونس بغزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تسلم المجندة آغام بيرغر، مؤكدا استعداده لاستقبال المحتجزين المخطط الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم.


كما انتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي قطاع غزة حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس.


وجاء هذا في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس".

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الجيش الإسرائيلي الصليب الأحمر خان يونس
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