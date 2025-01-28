الإعلام الحكومي بغزة: دخول كمية محدودة من غاز الطهي لشمال القطاع

وكالات

نقلت منصات فلسطينية عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قوله، إن كمية محدودة من غاز الطهي دخلت اليوم الثلاثاء لمحافظتي غزة والشمال، لأول مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويأتي ذلك تزامنًا مع عودة سكان قطاع غزة للشمال بعدما انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتساريم، وفقًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

ويتطلب الاتفاق، المكون من 3 مراحل تمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميًا أثناء وقف إطلاق النار، منها 50 شاحنة تحمل وقودًا، مع تخصيص 300 شاحنة للشمال إذ يعاني سكانه من ظروف إنسانية صعبة للغاية.