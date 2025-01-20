الصحة العالمية: استعادة النظام الصحي بغزة مهمة معقدة للغاية

وكالات

رحبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، معتبرة ذلك خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمر النزاع حياتهم.

وقالت المنظمة إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في غزة تعتبر مهمة معقدة للغاية، وسوف تشكل تحديا كبيرا، بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية، مؤكدة أن هناك حاجة إلى ضخ مليارات من الاستثمارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزاما ثابتا من المانحين والمجتمع الدولي.