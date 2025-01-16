عائلات الأسرى: نتنياهو هو المسؤول عن تعطيل الصفقة وليست حماس أو بن غفير

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الخميس، إن لا حركة حماس ولا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولون عن تعطيل الصفقة بل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر، أن سبب تأخير بيان مكتب نتنياهو بشأن الصفقة هي الأزمة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومحاولة ضمان استقرار الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه، وفق مزاعمه.

وزعم نتنياهو إن حماس "تراجعت عن بنود في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "لن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى يبلغ الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت بجميع بنود الاتفاق".

من جانبه، قالت حركة حماس في ردها على اتهامات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأشارت مصادر للصحيفة العبرية، إلى أن خيارات نتنياهو الحصول على أغلبية تدعم الصفقة أو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" من المعارضة أو الذهاب لانتخابات.