رئيس الحكومة اللبنانية يتعهد بتنفيذ اتفاق الطائف

القاهرة- مصراوي:



تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أنه سيعمل على تنفيذ اتفاق الطائف، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضي لبنان.



وقال سلام بعد لقائه في القصر الجمهوري الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، "عشنا في إدارة نخرها الفساد.. سنعمل لتنفيذ أحكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد.. حان الوقت لفصل جديد".



وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أن يديه ممدودتان إلى جميع الأفرقاء في لبنان من أجل الانطلاق في مهمة الإنقاذ والإصلاح.



وفي كلمة من القصر الرئاسي، قال "لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة"، مضيفا "يداي ممدودتان للجميع للانطلاق سوياً في مهمة الإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار".



وجاء كلامه بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب، إذ أضاف أن التجربة علمتنا أن الرهان يجب أن يكون على بعضنا".



ودعا إلى انسحاب إسرائيل من كل لبنان، متعهدا ببسط سلطة الدولة على كافة أراضي البلاد، إضافة إلى العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل لإسرائيل من آخر شبر من الأراضي اللبنانية.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن نبيه بري، كان يعتزم بدفع من حزب الله إغلاق مجلس النواب احتجاجًا على تكليف نواف سلام وسقوط مرشحه نجيب ميقاتي، معتبرًا ذلك خرقاً لاتفاق سابق لم تُكشف تفاصيله.



وبعد ذلك نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، تقارير عن إقفال البرلمان كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل حكومة جديدة.

وقال المكتب في بيان: ننفي ما أوردته الصحيفة من مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان.

وأكّد أن هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير أخلاقية.