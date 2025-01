بالفيديو.. انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيجاس بأمريكا

القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إخلاء فندق ترامب إنترناشونال في لاس فيجاس بعد انفجار سيارة "سايبرتراك" خارج الأبواب الأمامية للفندق.

وظهرت سيارة "سايبرتراك" - التي تصنعها شركة تسلا التابعة لحليف ترامب، إيلون ماسك - مشتعلة بالنيران خارج الأبواب الدوارة الأمامية للفندق، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة تخرج من نوافذ السيارة، قبل أن تُسمع عدة أصوات انفجارات. كما يظهر انفجار في أعلى السيارة بعد ذلك.

A Tesla Cybertruck exploded in front of Trump Hotel in Las Vegas.pic.twitter.com/m18DTPJr9u