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بالفيديو.. انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيجاس بأمريكا

08:09 م الأربعاء 01 يناير 2025

فندق ترامب في لاس فيجاس بأمريكا

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القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم الإبلاغ عن إخلاء فندق ترامب إنترناشونال في لاس فيجاس بعد انفجار سيارة "سايبرتراك" خارج الأبواب الأمامية للفندق.

وظهرت سيارة "سايبرتراك" - التي تصنعها شركة تسلا التابعة لحليف ترامب، إيلون ماسك - مشتعلة بالنيران خارج الأبواب الدوارة الأمامية للفندق، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهدت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة تخرج من نوافذ السيارة، قبل أن تُسمع عدة أصوات انفجارات. كما يظهر انفجار في أعلى السيارة بعد ذلك.

سُمعت أجهزة إنذار الحريق تدوي في المبنى. ولا يزال من غير الواضح ما إذا تم إخلاء النزلاء من الفندق أم لا.

خلف الانفجار سحابة كبيرة من الدخان المتصاعد من فندق ترامب في شارع فاشن شو حوالي الساعة 11 صباحًا يوم الأربعاء.

استجاب رجال الإطفاء لحريق سيارة بالقرب من الفندق، وفقًا لتقرير News 3 Las Vegas.

ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع ضحايا بسبب الانفجار.

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