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بسبب غارات إسرائيلية... إصابة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

03:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

منظمة الصحة العالمية

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جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء، إنه يعاني من طنين الأذن، منذ أن حوصر هو وفريقه وسط غارة جوية إسرائيلية في اليمن.

وكتب تيدروس، 59 عاما، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد عودته إلى جنيف "أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي.. آمل أن يكون مؤقتا".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف المطار، في العاصمة اليمنية صنعاء الخميس الماضي، بينما كان فريق المدير العام للمنظمة، على وشك الصعود إلى طائرته، بعد محادثات في المدينة.

وقال تيدروس إن واحدا من أفراد الطاقم أصيب وتعرض برج المراقبة وصالة المغادرة والمدرج لأضرار.

منظمة الصحة العالمية غارات إسرائيلية جنيف
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