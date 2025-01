بسبب غارات إسرائيلية... إصابة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الأربعاء، إنه يعاني من طنين الأذن، منذ أن حوصر هو وفريقه وسط غارة جوية إسرائيلية في اليمن.

وكتب تيدروس، 59 عاما، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد عودته إلى جنيف "أنا بخير، لكنني أصبت بطنين في الأذن، بسبب الانفجار القوي.. آمل أن يكون مؤقتا".

I am grateful to be in Geneva, spending time with my family and celebrating the New Year after the @UN mission to negotiate the release of our colleagues and the bombardment at Sana’a Airport by Israel as we attempted to leave #Yemen. I am okay, but I have developed tinnitus… pic.twitter.com/R62sXiz4FQ