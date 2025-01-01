فيديو| لحظة تبادل إطلاق النار بعد حادث الدهس في نيو أورليانز الأمريكية

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، لحظات تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومنفذ عملية الدهس بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

وأعلنت رئيسة شرطة نيو أورليانز، إصابة شرطيين اثنين برصاص سائق الحافلة الذي دهس مواطنين لكن حالتهما مستقرة، موضحة أن معظم الإصابات جراء حادث الدهس حالتها مستقرة.

سقوط ١٠ قتلى وأكثر من ٣٠ جريح في نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأميركية، بعد أن قام شخص بدهس حشداً من الناس بشاحنته، قبل أن يترجل منها ويطلق النار بشكلٍ عشوائي.#بيروت_تايم pic.twitter.com/cXnlwqDiQV — Beirut Time (@beiruttime_leb) January 1, 2025

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، أن التحقيقات مستمرة للوقوف على دوافع منفذ عملية الدهس.

وقالت عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي".

شرطة نيو أورليانز: الهجوم كان متعمدا وعلى الجميع الابتعاد عن موقع الهجوم #قناة_العربية pic.twitter.com/2yB589uKtX — العربية (@AlArabiya) January 1, 2025

وذكرت شرطة مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، أن حادث الدهس كان متعمدا.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

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🔴حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري يدين الحادث المميت في نيو أورليانز:



"وقعت حادثة عنف مروعة في شارع بوربون في وقت سابق من اليوم.

يرجى الانضمام إلينا في الصلاة من أجل جميع الضحايا ورجال الإنقاذ في مكان الحادث. أحث جميع الأشخاص القريبين من مكان الحادث على تجنب المنطقة."



ما… pic.twitter.com/nrCFJua9bf — الصين بالعربية (@mog_china) January 1, 2025

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.