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فيديو| لحظة تبادل إطلاق النار بعد حادث الدهس في نيو أورليانز الأمريكية

03:23 م الأربعاء 01 يناير 2025

نيو أورليانز

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وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، لحظات تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومنفذ عملية الدهس بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا.

وأعلنت رئيسة شرطة نيو أورليانز، إصابة شرطيين اثنين برصاص سائق الحافلة الذي دهس مواطنين لكن حالتهما مستقرة، موضحة أن معظم الإصابات جراء حادث الدهس حالتها مستقرة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، أن التحقيقات مستمرة للوقوف على دوافع منفذ عملية الدهس.

وقالت عمدة نيو أورليانز إن حادث الدهس الذي سقط فيه عدد كبير من الضحايا في اليوم الأول من العام الجديد هو "هجوم إرهابي".

وذكرت شرطة مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية، أن حادث الدهس كان متعمدا.

وأشارت الشرطة إلى أنها تتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وأعلنت سلطات نيو أورليانز، سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس.

وفي البداية، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة وشهود عيان، إن اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية أدى إلى سقوط قتيل ومصابين.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن سائق الشاحنة في "نيو أورليانز" ترجّل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السيارة صدمت عددا من المتواجدين في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإنه من المفترض أن تكون المنطقة السياحية الشهيرة مزدحمة خلال الساعات الأولى من صباح يوم رأس السنة الجديدة.

السيارة المستخدمة بالهجوم

تبادل إطلاق النار حادث الدهس الشرطة الأمريكية مدينة نيو أورليانز
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