الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و553 شهيدا

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و553 شهيدا، إلى جانب 108 آلاف و379 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 453 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".