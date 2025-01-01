إيران تندد بالهجمات الأمريكية والبريطانية على العاصمة اليمنية

طهران - (د ب أ)

أدان مساعد وزير الخارجية الإيرانية والمدير العام لشؤون الخليج "الفارسي" بالوزارة، الهجمات واسعة النطاق التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مناطق مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرا أن هذه الهجمات تأتي في سياق "دعم استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عن محمد علي بك، قوله في تصريح له فجر اليوم الأربعاء، إن "الاعتداءات العسكرية المتكررة من قبل أمريكا وبريطانيا على الأراضي اليمنية، تعد خرقا سافرا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وعدوانا صارخا على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية".

واعتبر المسؤول الإيراني أن "أساس جميع الصراعات والهجمات في منطقة غرب آسيا هو استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان الصهيوني في غزة"، وحذر مرة أخرى من "العواقب السلبية لتحريض هذا الكيان على الحرب والفوضى على السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

كما اعتبر استمرار الهجمات العدوانية والمتهورة من قبل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي اليمنية بأنه "يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وإضعاف عملية السلام والهدنة بين الجماعات والدول ذات الصلة بالأزمة اليمنية"، محملا أمريكا وبريطانيا المسؤولية المباشرة عن العواقب الخطيرة والأوضاع الإقليمية التي لا يمكن التنبؤ بها.