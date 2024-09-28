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BBC

بكاء مذيعة على الهواء أثناء إعلانها خبر اغتيال نصر الله (فيديو)

03:56 م السبت 28 سبتمبر 2024

حسن نصر الله

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وكالات

بكت مذيعة قناة "الميادين" اللبنانية على الهواء أثناء تلاوتها خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وقالت خلال الخبر " نال سيد الشهداء الشهادة، دفاعًا عن فلسطين وعن القضية".

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.

حسن نصر الله اغتيال نصر الله حزب الله اللبناني
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