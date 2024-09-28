بكاء مذيعة على الهواء أثناء إعلانها خبر اغتيال نصر الله (فيديو)

وكالات

بكت مذيعة قناة "الميادين" اللبنانية على الهواء أثناء تلاوتها خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وقالت خلال الخبر " نال سيد الشهداء الشهادة، دفاعًا عن فلسطين وعن القضية".

‼️🚨مذيعه قناه الميادين تبكي على الهواء اثناء تلاوتها نباء اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله pic.twitter.com/QOrcxJlDLo — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 28, 2024

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.