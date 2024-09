تزن طنا من المتفجرات.. ما هي القنبلة المستخدمة في عملية اغتيال حسن نصر الله؟

القاهرة- مصراوي

بعدما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نجح في اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، فإن مصيره قد يظل مجهولًا الأيام، خاصة أن الحزب المدعوم من قبل إيران، لم يرد على تلك المزاعم حتى الآن.

وشن الاحتلال الإسرائيلي ضربة عنيفة، استهدفت مقر قيادة حزب الله العسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، وفق تقديرات صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

Explosions in Beirut after Israeli airstrikes now. pic.twitter.com/Mee13izQKP