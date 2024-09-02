مقتل شخصين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان

بيروت-(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين".

وكانت الوكالة أشارت إلى"نجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاشة معادية، أثناء مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة، حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات".

وأضافت أنه لدى وصول السائق إلى الطيبة عمل عناصر الدفاع المدني على معاونته في تبديل الإطارات المتضررة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.