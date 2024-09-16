تركيا تعلن نجاح اختبار إطلاق صاروخ من منظومة سيبر للدفاع الجوي

أنقرة- (د ب أ)

أعلنت تركيا يوم الأحد، نجاح اختبار إطلاق صاروخ من منظومة سيبر (SİPER Ürün-2)، التي تُعتبر قوة الردع طويلة المدى وعالية الارتفاع لنظام الدفاع الجوي المحلي المعروف بـ "القبة الفولاذية".

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية ونقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الاثنين، تم الاختبار في مركز الاختبارات بولاية سينوب (شمالي البلاد) يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلين عن رئاسة الصناعات الدفاعية، والقوات المسلحة التركية.

وأوضح البيان أن الاختبار يأتي في إطار مشروع نظام الدفاع الجوي والصاروخي بعيد المدى "SİPER"، الذي تم توقيعه بين رئاسة الصناعات الدفاعية والشركات التركية المختصة مثل أسيلسان وروكتسان في 15 كانون الثاني/يناير 2018.

وفي هذا السياق، صرح رئيس رئاسة الصناعات الدفاعية خلوك جورجون، بأن "المنظومة تستهدف توفير دفاع جوي طويل المدى لحماية المنشآت الاستراتيجية من الهجمات المعادية".

وأضاف جورون، أن المنظومة ستكون قادرة على التصدي للطائرات المقاتلة والصواريخ المجنحة.

وأوضح أنه سيتم العمل على تطوير قدرات المنظومة مستقبلا للتصدي للصواريخ الباليستية.

وفي السادس من أغسطس الماضي، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي التركي.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي" و"توبيتاك ساجا"، لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.