إعلان

BBC

الصفدي وبوريل يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

04:53 م الجمعة 13 سبتمبر 2024

أيمن الصفدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

عمان- (د ب أ)

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مدريد اليوم الجمعة، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين"، والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر وزير خارجية الأردن من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قطاع غزة عمان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر تجدد رفضها وجود إسرائيل على فيلادلفيا ومعبر رفح الفلسطيني

إعلان

إعلان