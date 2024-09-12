أيرلندا تُدين مقتل موظفي الأونروا خلال استهداف الاحتلال لمدرسة بالنصيرات

(وكالات)

أدان وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن، اليوم الخميس، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستنكر مارتن، استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية، للمدرسة وهو ما أدى أيضًا لمقتل 6 من موظفي وكالة الأونروا في غزة.

وقال وزير خارجية الأيرلندي، إن العاملين بالمجال الإنساني يتعرضون لمخاطر كبيرة من أجل توفير الغذاء والإمدادات الحيوية للناس، مطالبًا بضرورة توفير الحماية الكاملة لهم.

وأدى استهداف قوات الاحتلال لمدرسة الجاعوني إلى استشهاد أكثر من 14 فلسطينيًا إضافة إلى 6 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.