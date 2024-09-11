الزيارة الخارجية الأولى.. الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد

بغداد - (د ب أ)

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

وكان في استقبال الرئيس الايراني رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لصحيفة الصباح العراقية الرسمية الصادرة اليوم إن "العراق بالنسبة إلى إيران هو أكثر بلد جار نظرا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين العراقي الإيراني والسنوات الماضية أثبتت عمق هذه العلاقات من خلال مجالس التعاون والتنسيق بينهما".

وأضاف أن "زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بغداد اليوم تعد الأولى له خارج البلاد بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تربط بغداد بطهران وأن التنسيق والتعاون بين البلدين يصب في مصلحة الأمن والإستقرار في المنطقة ويدعم العلاقات البينية والإقليمية خصوصا وأن العراق بلد كبير في المنطقة ".