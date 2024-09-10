مصادر فلسطينية: إعادة فتح معبر الكرامة الحدودي مع الأردن أمام المسافرين

رام الله- (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بإعادة فتح معبر الكرامة الحدودي مع الأردن صباح اليوم الثلاثاء أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر التي تطلق عليه اسم "اللنبي" أول أمس الأحد بعد مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن.





