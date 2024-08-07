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تركيا تقدم اليوم طلبًا لدى العدل الدولية للتدخل في قضية الإبادة الجماعية بغزة

02:55 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

تركيا

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(وكالات)

صرحت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم طلبًا لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، من أجل التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن السفير التركي في لاهاي، سيقدم ذلك الطلب اليوم في ظل أهمية القضية بشكل جاد، وحرصًا من أنقرة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب.

وأكدت الخارجية التركية، على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل والتي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح.

وأضاف كتشالي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" "ندعو مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، إلى القيام بدوره، فيما ستُواصل تركيا دعم القضية العادلة للفلسطينيين".

تركيا قضية الإبادة الجماعية بغزة غزة وزارة الخارجية التركية
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