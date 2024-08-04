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BBC

في الـ 99 من عمره.. جيمي كارتر يتمنى البقاء حيًا للتصويت لهاريس

12:21 م الأحد 04 أغسطس 2024

الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر

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وكالات

نقلت صحيفة أمريكية محلية، عن حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، قوله، إن جده أبلغه أنه يحاول أن يبقى على قيد الحياة لكي يتمكن من التصويت لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويحتفل كارتر بعيد ميلاده الـ 100 في مطلع أكتوبر المقبل، قبل أكثر من شهر من الانتخابات الأمريكية التي تجرى في 5 نوفمبر القادم.

وضمنت هاريس البالغة من العمر 59 عاما بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، وذلك بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق على خلفية مخاوف متّصلة بتقدّمه في السن.

جيمي كارتر التصويت لكامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية حفيد جيمي كارتر
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