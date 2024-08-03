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BBC

بسبب خلاف مع نتنياهو.. إعلام عبري: عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة

07:21 م السبت 03 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مصادر قولهم، إن وفدا إسرائيليا رفيعا وصل إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات الإسرائيلي".

وقالت تلك المصادر إن "مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت أن "الوفد سيبحث مع رئيس المخابرات وقادة بالجيش المصري الترتيبات الأمنية بشأن محور فيلادلفيا".

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال مصر صفقة تبادل الأسرى محور فيلادلفيا
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