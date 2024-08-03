بسبب خلاف مع نتنياهو.. إعلام عبري: عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة

وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض من القاهرة بسبب خلاف مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مصادر قولهم، إن وفدا إسرائيليا رفيعا وصل إلى مصر بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ومنسق العمليات الإسرائيلي".

وقالت تلك المصادر إن "مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كانت نتيجة ضغط أمريكي لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى".

وأضافت أن "الوفد سيبحث مع رئيس المخابرات وقادة بالجيش المصري الترتيبات الأمنية بشأن محور فيلادلفيا".